Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправится в Нью-Йорк в составе делегации, которую возглавит президент Владимир Зеленский. Визит запланирован на 21–26 сентября.

По данным пресс-службы МИД, украинская делегация примет участие в мероприятиях высокого уровня, посвящённых юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках визита Сибига также проведёт ряд отдельных встреч и примет участие в тематической дискуссии, посвящённой энергетической устойчивости и «зелёному» восстановлению Украины.

Важная часть визита — это ряд двусторонних и многосторонних переговоров президента и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов мира — от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Зеленский возглавит делегацию Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продлится с 23 по 29 сентября.

Ожидается, что Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины.

Также в Нью-Йорке состоится саммит по возвращению украинских детей и Крымская платформа.