В Пермском крае России Россельхознадзор отчитался об уничтожении азербайджанских продуктов.

Согласно сообщению управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с начала 2025 года в Пермском крае задержано и уничтожено более 220 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения из Азербайджана и Узбекистана.

Нарушения выявлены при ветеринарном контроле в аэропорту Перми. Отмечается, что мясная, молочная, пчеловодческая продукция и яйца поступили из Азербайджана и Узбекистана без необходимых ветеринарных документов.