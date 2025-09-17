Дмитрий Козак подал заявление об уходе с поста замглавы Администрации президента России по собственному желанию. По словам источников РБК, встреча с коллективом запланирована на среду.

Козак рассматривает различные варианты перехода в бизнес. Он является одним из давних соратников президента Владимира Путина.

«Дмитрий Козак, который, по ряду свидетельств близких к нему людей, тяготился своей причастностью к происходящему, видимо, счел необходимым покинуть государственную службу, несмотря на то, что ему якобы сулили должность постпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Когда информация об уходе Козака из Кремля будет подтверждена официально, это станет уникальным прецедентом в истории российской вертикали власти, из которой по своей воле выходит столь высокопоставленный чиновник», — отметил в Telegram политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на осведомленные источники в Москве.

Он также добавил, что 21 февраля 2022 года на расширенном заседании российского Совбеза Дмитрий Козак был единственным, кто выступил против военного решения конфликта с Украиной.

Эту же информацию подтвердил в своем Telegram-канале журналист Алексей Венедиктов.

Переход высокопоставленных чиновников в коммерческий сектор в России — распространённая практика. Среди известных примеров: экс-глава Администрации президента Александр Волошин, который после ухода возглавлял советы директоров РАО «ЕЭС России» и «Норникеля», а также Алексей Кудрин, ставший советником по корпоративному развитию «Яндекса».