Наставник лиссабонской «Бенфики» Бруну Лаже был отправлен в отставку после поражения в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов от азербайджанского «Карабаха».

Об этом журналистам сказал президент «лиссабонских орлов» Руй Кошта. Функционер отметил, что, к сожалению, уже настал тот момент, когда команде нужно поменять главного тренера.

«Что касается следующего тренера, то мы назначим его до субботы. Эта неделя получилась очень сложной для всех болельщиков «Бенфики» и оставила свой след», — приводит слова Кошты издание Record.