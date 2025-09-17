Подозреваемый в нападении на американского консервативного активиста Чарли Кирка — Тайлер Робинсон — признался в содеянном в мессенджере Discord. Об этом сообщила газета The Washington Post.

За два часа до задержания молодой человек отправил сообщение в групповой чат из 30 участников, где написал, что именно он стрелял в Кирка во время выступления в штате Юта. В конце своего признания Робинсон добавил: «Простите за все это».

Журналисты уточняют, что в день происшествия чат активно обсуждал стрельбу в Юте, однако признание самого Робинсона появилось лишь на следующий день — и осталось без ответа. Позже один из друзей подтвердил, что «это правда», и призвал остальных «помолиться» за нападавшего.

По данным WP, скриншоты переписки были переданы сотрудниками Discord в правоохранительные органы.