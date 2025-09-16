15 сентября в Дохе прошёл внеочередной совместный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), срочно созванный по инициативе Катара в ответ на ракетный удар Израиля по столице эмирата. На саммите, собравшем представителей 57 государств, обсуждались шаги по коллективному ответу на действия Израиля. Лидеры осудили удар по Дохе как акт агрессии против суверенного государства, призвали к санкциям против Израиля, включая запрет на поставки оружия, и предложили добиваться заморозки его членства в ООН.

В опубликованном по итогам внеочередного совместного саммита ОИС и Лиги арабских государств заявлении говорится: «Мы самым решительным образом осуждаем трусливое и незаконное нападение Израиля на столицу Катара — Доху. Подчёркиваем, что эта атака является агрессией против всех арабских и исламских государств».

Участники саммита выразили твёрдое намерение поддержать Катар в любых ответных действиях, предпринимаемых в рамках Устава ООН, и решительно отвергли любые угрозы Израиля нанести повторные удары по Дохе или по другим арабским и мусульманским странам. Отмечается, что нападение на Катар рассматривается как грубое нарушение государственного суверенитета и серьёзная угроза региональной безопасности. Лидеры подчеркнули полную солидарность с Катаром в его противостоянии израильской агрессии.

Уже сегодня Комиссия ООН официально признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В опубликованном докладе Комиссии ООН подчёркивается, что после 7 октября 2023 года израильские власти и силовые структуры совершали действия, которые могут квалифицироваться как геноцид. В частности, речь идёт об убийствах, причинении серьёзного физического и психического вреда, создании условий, направленных на уничтожение палестинского населения, а также о мерах, препятствующих рождаемости среди палестинцев. В докладе также приводятся публичные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президента Ицхака Герцога и экс-министра обороны Йоава Галанта, которые, по мнению Комиссии, подтверждают наличие политики, направленной на коллективное наказание палестинского населения.

В ответ на это МИД Израиля призвал распустить комиссию ООН. В дипведомстве заявили, что этот доклад «основан на лжи». Это решение стало первым подобным выводом на уровне международной структуры и усилило давление на Тель-Авив со стороны глобального сообщества. На этом фоне звучащие на саммите призывы к санкциям, эмбарго на поставки оружия Израилю и приостановке его членства в ООН приобретают новое значение.

Насколько реальны подобные инициативы, и готов ли арабо-мусульманский мир к формированию общего оборонного альянса на фоне нарастающей нестабильности на Ближнем Востоке. Ситуацию для Minval Politika прокомментировал политолог Эльхан Шахиноглу.

По мнению политолога, встреча в Дохе была организована Катаром не только в ответ на израильскую атаку, но и как шаг для сохранения и укрепления собственного имиджа на международной арене.

«Хотя арабские и исламские государства формально выразили солидарность и согласие совместно противостоять планам Израиля по навязыванию нового статус-кво на Ближнем Востоке, маловероятно, что за этим последуют реальные совместные действия. Израиль нанёс удар по офису группировки ХАМАС, расположенному в Катаре, однако Доха не смогла или не захотела дать жёсткий и однозначный ответ на это нападение. Вместо военного или политического ответа Катар выбрал путь дипломатической консолидации, созвав чрезвычайный саммит арабских и исламских стран», — пояснил эксперт.

Этот шаг, как отмечает политолог, в первую очередь стал важным инструментом для защиты репутации Катара как активного и влиятельного участника региональной политики, а не началом реального коллективного ответа.

По словам политолога, израильская атака на Катар продемонстрировала, что присутствие американских военных баз на территории арабских стран больше не воспринимается как гарантия их безопасности.

«Израиль, нанося удар по Дохе, не учёл интересы своего ключевого стратегического партнёра — США. Несмотря на то, что на территории Катара размещена крупная американская военная база, это не стало сдерживающим фактором для Тель-Авива», — отметил Шахиноглу.

Теперь, как отмечает эксперт, и другие арабские государства могут прийти к выводу, что само по себе наличие американского военного присутствия не обеспечивает защиту от возможных внешних атак.

Тем не менее Вашингтон продолжает поддерживать курс Израиля на нейтрализацию лидеров ХАМАС, что также накладывает ограничения на степень дипломатического давления на Тель-Авив со стороны США и их союзников.

По мнению политолога, целью удара Израиля по Катару было не только уничтожение конкретных представителей ХАМАС, но и демонстративное послание другим странам региона, поддерживающим контакты с этой группировкой.

«Таким образом, Израиль дал понять, что будет преследовать и нейтрализовывать членов ХАМАС в любой точке мира, независимо от международных последствий», — заявил он.

Члены группировки нередко проводят встречи не только в Катаре, но также в Египте и Турции. Однако, как подчёркивает эксперт, Катар — это не Египет и не Турция. Любая израильская атака по территории этих двух стран может спровоцировать масштабный военный конфликт в регионе и втянуть в него крупные державы.

Тем временем Израиль начал крупномасштабную военную операцию в секторе Газа. Несмотря на широкое международное осуждение этих действий, большинство стран не в состоянии реально повлиять на ситуацию и остановить Израиль.

«Ключевым условием прекращения израильских боевых действий остаётся освобождение заложников и полное прекращение деятельности ХАМАС. Пока этого не произойдёт, Израиль, скорее всего, будет продолжать военную кампанию, невзирая на внешнее давление и рост числа жертв», — резюмировал Шахиноглу.