Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в чрезвычайном заседании арабских и исламских государств, прошедшем в Дохе.
В своём выступлении он выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавним авиаударом по Дохе и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара. Глава МИД подчеркнул, что необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации и строго придерживаться принципов международного права и Устава ООН.
Особое внимание министр уделил усилиям Катара по посредничеству в урегулировании кризиса в секторе Газа, отметив важность возобновления переговоров между сторонами и достижения устойчивого прекращения огня.
Азербайджан вновь подтвердил приверженность решению палестинского вопроса на основе принципа «два государства» и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
Также Байрамов отметил значимость гуманитарных инициатив. Он напомнил, что с начала эскалации в 2023 году Азербайджан направил палестинскому народу гуманитарную помощь на сумму $2 млн, а также реализует проекты в сферах образования и здравоохранения.
Nazir Ceyhun Bayramovun Fövqəladə Ərəb-İslam Sammitində iştirak və çıxışına dair mətbuat məlumatıhttps://t.co/akbnkU2qnH pic.twitter.com/Ul53EfUaUS
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 15, 2025