Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в чрезвычайном заседании арабских и исламских государств, прошедшем в Дохе.

В своём выступлении он выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавним авиаударом по Дохе и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара. Глава МИД подчеркнул, что необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации и строго придерживаться принципов международного права и Устава ООН.

Особое внимание министр уделил усилиям Катара по посредничеству в урегулировании кризиса в секторе Газа, отметив важность возобновления переговоров между сторонами и достижения устойчивого прекращения огня.

Азербайджан вновь подтвердил приверженность решению палестинского вопроса на основе принципа «два государства» и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Также Байрамов отметил значимость гуманитарных инициатив. Он напомнил, что с начала эскалации в 2023 году Азербайджан направил палестинскому народу гуманитарную помощь на сумму $2 млн, а также реализует проекты в сферах образования и здравоохранения.