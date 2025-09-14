Президент США Дональд Трамп призвал союзников по НАТО прекратить закупки российской нефти, однако эксперты считают это скорее тактическим манёвром, чем реальным шагом, сообщает The Washington Post.

Многие страны альянса, включая Турцию, Венгрию и Словакию, продолжают покупать российские энергоресурсы, стремясь защитить свои экономики от перебоев. Критики отмечают, что подобные заявления Трампа могут лишь отсрочить давление на Москву и отложить введение новых санкций против РФ.

По данным издания, предложение главы Белого дома вряд ли найдёт поддержку большинства из 32 стран НАТО. Некоторые антироссийские политики в США и Европе считают, что призыв Трампа выглядит как попытка отложить реальные меры против России, хотя они согласны, что Европе всё же стоит прекратить закупки российской нефти.