Министры энергетики Азербайджана и Украины Парвиз Шахбазов и Светлана Гринчук обсудили последствия российских обстрелов и подготовку Украины к зиме.

Об этом сообщает Минэнерго Украины.

Стороны актуализировали дорожную карту сотрудничества, включая диверсификацию поставок газа, развитие Трансбалканского коридора и возможный обмен нефтепродуктами.

Гринчук поблагодарила Баку за гуманитарную помощь, которая уже превысила $43 млн, из них почти $12 млн направлены на энергетику, и выразила надежду на участие азербайджанских компаний в выставке REBUILD UKRAINE в Варшаве.

Шахбазов подтвердил дальнейшую помощь Украине в ответ на угрозы усиления российских атак.

Украина и Азербайджан договорились оставаться на постоянной связи для обмена актуальной информацией и развития сотрудничества.