Анкара и Ереван договорились провести техническое исследование восстановления и запуска железнодорожной линии Гюмри–Карс и линии электропередач.

Об этом было заявлено на встрече спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча в Ереване, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что собеседники подтвердили ранее достигнутые договоренности, подчеркнув намерение продвигать процесс полной нормализации двусторонних отношений без предусловий. Особое внимание было уделено реализации договоренности об открытии границы, достигнутой 1 июля 2022 года.

Собеседники также коснулись перспектив расширения авиасообщения. С лета 2026 года предполагается открыть новые маршруты с привлечением других авиакомпаний, что позволит увеличить количество рейсов между двумя странами.

По итогам встречи стороны вновь подтвердили готовность продолжать процесс диалога и сотрудничества, подчеркнув его значимость для всего региона.