Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял делегацию Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) во главе с президентом Серхатом Кёксалом. Встреча прошла в Баку в рамках официального визита делегации.
В ходе переговоров обсуждалась текущая деятельность банка, партнерские отношения с Азербайджаном и перспективы будущего сотрудничества. Особое внимание уделялось предоставлению прямых кредитов частному сектору и поддержке проектов в транспортной и логистической инфраструктуре, включая развитие транспортных коридоров и восстановление освобожденных территорий.
С.Бабаев представил текущую экономическую ситуацию в стране и отметил результаты реформ в ненефтяном секторе: сельском хозяйстве, ИКТ, производстве, логистике и «зеленой» энергетике. Он подчеркнул, что эти реформы способствуют устойчивому и инклюзивному развитию экономики Азербайджана.
Серхат Кёксал отметил стратегическое значение сотрудничества с Азербайджаном, выразил интерес к участию в масштабных проектах и готовность поддерживать совместные инициативы.
ℹ️ Maliyyə naziri, Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Azərbaycan üzrə Rəhbəri Sahil Babayev ölkəmizdə səfərdə olan Bankın prezidenti Serhat Köksalın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
