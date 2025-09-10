Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял делегацию Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) во главе с президентом Серхатом Кёксалом. Встреча прошла в Баку в рамках официального визита делегации.

В ходе переговоров обсуждалась текущая деятельность банка, партнерские отношения с Азербайджаном и перспективы будущего сотрудничества. Особое внимание уделялось предоставлению прямых кредитов частному сектору и поддержке проектов в транспортной и логистической инфраструктуре, включая развитие транспортных коридоров и восстановление освобожденных территорий.

С.Бабаев представил текущую экономическую ситуацию в стране и отметил результаты реформ в ненефтяном секторе: сельском хозяйстве, ИКТ, производстве, логистике и «зеленой» энергетике. Он подчеркнул, что эти реформы способствуют устойчивому и инклюзивному развитию экономики Азербайджана.

Серхат Кёксал отметил стратегическое значение сотрудничества с Азербайджаном, выразил интерес к участию в масштабных проектах и готовность поддерживать совместные инициативы.