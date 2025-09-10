В Минской группе ОБСЕ никогда не было ничего полезного. Об этом заявил сегодня в ходе правительственного часа премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армянский лидер отметил, что деятельность МГ ОБСЕ не способствовала разрешению конфликта, а лишь углубляла его: «В деятельности Минской группы не вижу ничего полезного, не было в ней ничего такого. Эта деятельность была направлена на то, чтобы конфликт углублялся, превратился в инструмент, чтобы держать под контролем не только Армению, но и весь регион», — сказал Пашинян.

Он уточнил, что карабахский вопрос был давно решен, но Еревану об этом не говорили, так как стоял вопрос самой Армении.

«В результате «решения» вопроса Армении произошло бы разделение ее территориальной целостности, потеря суверенитета и независимости. Все переговоры в формате МГ ОБСЕ были об этом – чтобы все наши зависимости удвоились, утроились, удесятерились», — сказал он.