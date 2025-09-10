Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался сегодня о Зангезурском коридоре.

«Проект TRIPP является вопросом повестки для обсуждения между Арменией и США. При этом коммуникации Армении и Азербайджана должны быть соединены <…> На территории Республики Армении не может быть инфраструктуры под названием «Зангезурский коридор», — заявил армянский лидер.

При этом он отметил, что не может исключить, что «поскольку это названием очень популярно в Азербайджане, в этой стране могут назвать какую-либо инфраструктуру на своей территории таким образом, в том числе ту, которая будет подключена к Маршруту Трампа».