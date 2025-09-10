Конфликт Израиля с ХАМАС все еще остается нерешенным. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль уже принял его условия для заключения сделки об освобождении заложников и потребовал от ХАМАС также принять их. После этого ХАМАС объявил, что готов сесть за стол переговоров. Движение ХАМАС требует от Израиля четкого заявления о прекращении войны, полного вывода войск из сектора Газа и создания управленческого комитета независимых палестинцев.

О текущем положении данного противостояния и перспективах его разрешения Minval Politika поговорил с израильским экспертом, общественным деятелем и публицистом Михаилом Пелливертом.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с ХАМАС будет, и очень скоро. Министр обороны Израиля Кац сделал последнее предупреждение ХАМАС, «а иначе Газа будет разрушена».

— Как Вы оцениваете такие перспективы и «последние предупреждения»?

— Перспективы сделки с ХАМАС мне кажутся все еще достаточно иллюзорными. Есть основной камень преткновения, который заключается в том, что эта организация не готова капитулировать и сложить оружие, а именно это является принципиальным требованием Израиля, — чтобы ХАМАС самоустранился из сектора Газа, чтобы он более не выполнял там никаких административных и тем более военных функций. В своем витиеватом ответе на последнее предложение Трампа ХАМАС не выразил готовности это сделать.

Очень слабо верю, что Израиль откажется, что и премьер-министр, и Кабинет министров, нынешняя коалиция откажутся от своего принципиального требования дехамасизации, демилитаризации анклава как необходимого условия для остановки войны. Здесь все, на что готов пойти Израиль, не пересекается с минимумом, на который будет готов пойти ХАМАС.

Кроме того, мне кажется, мы сильно переоцениваем прагматизм этой организации, поскольку речь идет, как мне кажется, о настоящих религиозных фанатиках, которых не стоит воспринимать как способных принимать какие-то рациональные решения. Надо признаться, что они доказали свою готовность умирать ради призрачной идеи джихада. Боюсь, что с той стороны переговорного процесса не находятся какие-то рукопожатные люди.

— Минобороны Израиля сообщило о начале операции в Газе. Первый этап — снос высотных зданий. Для чего в первую очередь сносятся высотки?

— Высотки в Газе сносятся по различным причинам: по предположению израильских военных, под этими высотками все еще располагаются командные пункты движения ХАМАС, складируется оружие; вполне возможно, что под частью этих зданий есть подземная инфраструктура, может быть, в этих подземных туннелях содержится часть израильских заложников.

То есть ХАМАС классически скрывается за спинами гражданских и Израилю приходится уничтожать те объекты, которые, кроме того, что они являются гражданскими, служат военным целям ХАМАС.

Кроме того, предполагаю, что причина связана с попыткой оказать давление на ХАМАС внутри самого сектора, чтобы ХАМАС как-то смягчил свои позиции и в большей степени был готов учитывать требования американцев, Израиля и прежде всего нужды самих палестинцев, которые последние два года живут в очень нечеловеческих и сложных условиях.

Так, не исключаю, что частично снос высоток связан с попыткой психологического воздействия и на ХАМАС, и на жителей сектора Газа в попытке надавить на них с тем, чтобы те в свою очередь надавили на ХАМАС, что сподвигло бы их на какие-то более решительные действия против этого движения. Ведь они также являются заложниками ХАМАС.

— Тем временем сообщается, что ХАМАС отреагировало на заявление США по сектору Газа, сообщив, что готово обсуждать освобождение всех израильских заложников. Трамп сообщил, Израиль согласился на новую сделку по освобождению заложников при поддержке США и ХАМАС также должен согласиться на это. Как дальше будут развиваться события?

— Последнее предложение Трампа о сделке, скорее, повторение израильских условий. Это просто израильские условия, озвученные Трампом. Он также требует ликвидации ХАМАС, и военного, и политического его крыла. По сути, это требование капитулировать. Видимо, некоторым его лидерам будет позволено покинуть сектор Газа и какая-то альтернативная власть будет руководить анклавом. В этом смысле не вижу ничего качественно нового в том, что было озвучено Трампом. Просто в последнее время изменилось то, что Израиль всерьез готовится начать очередной этап масштабной военной операции в секторе по захвату города Газа, который пострадал меньше, чем другие регионы анклава. Это большой город, в котором живет около миллиона палестинцев, что вне сомнения, по задумке израильтян и США, должно быть очередным рычагом давления и на ХАМАС, и на гражданских. Может быть, в какой-то момент они просто поймут, что Израиль победит и ХАМАС будет уничтожен. Но если они сдадутся сейчас, то можно будет обойтись меньшей кровью.

— Что дальше будет с палестинцами?

— Это самый сложный вопрос, ответ на который, как мы надеялись, будет дан Трампом и израильским правительством относительно того, что будет осуществлена некая попытка представить или подумать о каком-то аналоге плана Маршалла для сектора Газа или для палестинской автономии, в целом для палестинской проблемы.

Мы видим, что европейские страны, в частности во Франции и Испании считают, что старая формула «Два государства для двух народов» актуальна как никогда и именно сейчас необходимо признать независимость Палестины, что будет верным решением. Мне кажется, что это далеко не так, поскольку палестинская автономия трещит по швам – у нее нет ни репутации, ни авторитета, ни возможности быть эффективной силой, эффективным менеджером, палестинские институты не работают. Непонятно, можно ли говорить о возможности создания целостности территории Палестины. Так что вопрос о том, является ли палестинское государство все еще живой идеей – большой вопрос.

Кроме того, мы так и не поняли и не узнали, есть ли возможность, чтобы часть палестинцев из сектора Газа была принята в каких-то третьих странах, как это обещал Трамп. Также говорилось о том, что Газа превратится в процветающий регион. Было обещание, что десятки стран будут готовы принять палестинцев. Но за два года ничего конкретного из этого плана мы не узнали.

Также израильское правительство вместо того, чтобы представить свое стратегическое долгосрочное видение решения палестинского вопроса, тоже занимается в большей степени сиюминутными задачами. Пересечение всех этих причин и привело к тому, что мы после двух лет беспрерывных военных действий, так и не приблизились к решению, а ситуация запутывается все больше изо дня в день.

— Израиль нанёс удар по группе переговорщиков в Дохе. Катар заявил, что последует ответ. Не считаете ли вы, что это был удар по переговорному процессу?

— Не думаю, что это была атака на мирный и переговорный процесс. Иногда такие решения принимаются по ситуации — например, из-за того, что просто появилась техническая возможность сделать это. Не секрет, что Израиль давно хотел ликвидировать главарей ХАМАС. Во-первых, они не всегда собирались в одном помещении, и часто там присутствовали другие люди — представители других стран. В-третьих, вполне возможно, что есть какая-то закулисная договорённость с США. Даже не исключаю, что и с самими катарцами… Понятно, что политическая ситуация в Израиле тоже влияет на принятие решений. Но я бы всё равно не стал говорить, что это атака на переговорный процесс. Не исключено, что если подтвердится гибель главарей ХАМАС, это позволит нынешнему правительству заявить о победе, смягчить переговорные позиции, представить происходящее как некую «вишенку на торте», окончательную реализацию всего обещанного.

— Какова роль США? Американцы дали добро на этот удар?

— У США самая крупная на Ближнем Востоке военная база в Катаре. На самом деле это очень близкий союзник Америки, тем более страна, которая обещала инвестировать в американскую экономику сотни миллиардов. Я практически уверен, что США знали о готовящемся ударе, допускаю, что и Катар об этом знал. Не исключено, что сам Катар готов перевернуть страницу этих отношений с ХАМАС, считая, что сейчас эта организация вредит интересам Катара и самих палестинцев. Допускаю, что сами катарцы тайно были бы рады, если бы руками Израиля проблема ХАМАС и их присутствия в их стране была решена. Уверен, что у всего происходящего есть даже не двойное, а тройное дно. В любом случае, вряд ли Израиль принимал столь важное и качественно новое решение, не получив на это согласие США. В любом случае мы до сих пор не знаем о результатах этой операции. Возможно, главари ХАМАС выжили — возможно, так случилось, потому что Катар их предупредил после сигнала от США. Очень много неизвестных в этой мутной воде ближневосточной политики. Надо дождаться более конкретных итогов.