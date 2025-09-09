Белый дом опроверг сообщение о том, что президент США Дональд Трамп отправил поздравительное письмо Джеффри Эпштейну.

«Президент Трамп не подписывал никаких писем и не делал никаких рисунков для Джеффри Эпштейна», — заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Так она прокомментировала публикацию Wall Street Journal, в которой утверждалось, что адвокаты, представляющие наследство покойного Эпштейна, предоставили Конгрессу поздравление от имени Трампа, якобы написанное в 2006 году к 50-летию финансиста. Издание утверждало, что вместе с текстом было приложено изображение обнажённой женщины.