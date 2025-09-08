Лидер Чечни Рамзан Кадыров выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп обладает каким-либо решением конфликта в Украине, которое устроило бы Россию.

«Что касается Трампа, я не уверен, что у него есть четкое мнение или план, который удовлетворил бы нашу страну. При поддержке Запада вооружением Украина разрушила наши города и регионы, а множество мирных жителей лишились жизни», — утверждает глава Чечни.

По его словам, западная поддержка Киева усилила разрушения на территории России и привела к большим человеческим потерям среди мирного населения.