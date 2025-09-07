Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить давление на Россию, подчеркнув необходимость поддержки со стороны европейских партнёров.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры следовали нам», — приводит его слова The New York Times.

По словам Бессента, дальнейшие вторичные санкции и тарифы для стран, покупающих российскую нефть, могут привести российскую экономику к «полному коллапсу». Он отметил, что такие меры способны заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.