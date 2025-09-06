Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. Вместо этого он предложил президенту РФ приехать в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

«Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста», — сказал Зеленский.

По убеждению украинского президента, на самом деле предложение Путина было направлено на то, чтобы «отложить встречу».

«Знаете, если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что будет приемлемо для меня или для других», — отметил Зеленский.