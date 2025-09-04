Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии.

В обращении, опубликованном в его социальных сетях, спортсмен призвал граждан страны поддержать выдвижение его кандидатуры.

«Граждане Ирландии, настало время для перемен! Как президент я не подпишу ни один закон, пока он не будет одобрен народом», — подчеркнул Макгрегор.

Он также обратился к членам местных советов с просьбой выдвинуть его кандидатуру, пообещав, что в случае победы их голоса будут услышаны.

Отметим, что выборы президента Ирландии состоятся 24 октября.