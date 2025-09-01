Турецкие правоохранители девятый день ищут российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время массового заплыва через Босфор, сообщает РИА Новости.

Глава Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа сообщил, что поисковая операция продолжается вдоль всего пролива, однако результатов пока нет.

Свечников, 29-летний мастер спорта и тренер, пропал 24 августа. Он не финишировал, а организаторы заметили это лишь спустя несколько часов. Позднее выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников оказался формальным.