Посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин выразил поддержку Баку после сообщений о том, что Индия заблокировала заявку нашей страны на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Дипломат написал об этом в своем официальном аккаунте в социальной сети «X».

«Политика, которую проводит режим Нарендры Моди, представляет угрозу не только для Южной Азии, но и для Кавказа, а также других регионов. Ничто не сможет разрушить братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном», — заявил посол Пакистана.

Ранее стало известно, что Индия заблокировала заявку Азербайджана на членство в Шанхайской организации сотрудничества.