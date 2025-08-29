Бакинский метрополитен расширяет парк поездов. В столицу доставлены ещё четыре состава нового поколения — 20 вагонов.

Новые поезда заменят старые вагоны, срок эксплуатации которых истекает в 2025 году.

До конца этого года в Баку поступят ещё два состава, и к концу 2025-го количество вагонов нового поколения достигнет 180. В дальнейшем планируется закупить и ввести в эксплуатацию ещё 299 вагонов.

Сейчас в метрополитене работает 66 составов (347 вагонов), из них 150 — нового поколения. Замена устаревших поездов продолжается по плану.