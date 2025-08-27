Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уклонился от прямого ответа на вопрос, будут ли армянские таможенники проверять азербайджанцев.

В интервью Общественной телекомпании Мирзоян указал на опубликованный документ и повторил заявления премьер-министра Пашиняна.

«Мы получим доступ к инфраструктурам Азербайджана, и, естественно, Азербайджан получит доступ к нашим инфраструктурам, включая беспрепятственный маршрут через территорию Армении для соединения с Нахчываном, что обеспечит выгоду для Армении на взаимной основе в плане международных и внутренних транспортных перевозок.

До открытия этих инфраструктур должна быть проведена демаркация, на одной стороне должен быть установлен флаг Армении, на другой стороне — флаг Азербайджана, должен быть построен какой-то пограничный контрольно-пропускной пункт, должны быть обеспечены пограничные службы, это будет в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции двух стран, мы договорились о том, что прописано», — отметил Арарат Мирзоян

Комментируя проект «Маршрут Трампа» (TRIPP), Мирзоян отметил, что он может включать различные виды инфраструктуры. «Все возможно, и чем больше, тем лучше. Это может быть автомобильная дорога, железнодорожная линия, нефтепровод и газопровод», — заявил министр, добавив, что открытие коммуникаций создает более устойчивые гарантии безопасности, чем любые военные договоренности.