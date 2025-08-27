Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что подписанная в Вашингтоне декларация и парафированное мирное соглашение основываются на взаимных интересах Еревана и Баку.

«В документах нет ни одного положения, которое было бы выгодно исключительно одной стороне и категорически невыгодно другой», — сказал министр в эфире Общественного телеканала.

В этом контексте Мирзоян назвал маловероятным нарушение достигнутых договоренностей, отметив, что все пункты имеют значение для обеих сторон.

Отвечая на вопрос, почему документ был не подписан, а только парафирован, Мирзоян отметил, что предстоит решить ряд вопросов и провести значительную работу.