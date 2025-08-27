Подводные лодки ВМФ России и ВМС Китая впервые провели подводное патрулирование в водах Тихого океана, сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Дизель-электрические подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Подводное патрулирование началось в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайского учения «Морское взаимодействие — 2025».