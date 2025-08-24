В американском журнале National Interest была опубликована статья радикала из числа армянской диаспоры — Стефана Пешдималджи, в которой содержались беспочвенные утверждения и клевета в адрес Азербайджана, а также критика мирного процесса между Баку и Ереваном. В ответ на это National Interest обнародовал статью бывшего дипломата Анара Джахангирли под названием «Процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном следует не критиковать, а поддерживать», сообщает «Азертадж».

«8 августа 2025 года, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожали руки друг другу в Белом доме в присутствии Дональда Трампа, это был не просто очередной фотосюжет. Впервые за последние десятилетия лидеры Азербайджана и Армении представили дорожную карту по завершению конфликта, нанесшего раны целому поколению.

Руководители стран, засвидетельствовавшие парафирование текста «Договора о мире и установлении межгосударственных отношений», в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию, состоящую из семи пунктов. Хотя сам мирный договор пока окончательно не подписан, имеющийся документ предусматривает взаимное уважение суверенитета и обязательство воздерживаться от изменения границ силовым путём.

Документ также подразумевает создание при поддержке США транзитного маршрута через территорию Армении, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном. Для жителей общин, расположенных вдоль этого пути, это не просто дипломатическое соглашение. Это обещание разблокирования дорог, возрождения рынков и объединения сёл и городов, десятилетиями разделённых колючей проволокой и окопами.

Однако не все воспринимают это должным образом. В своей последней статье Стефан Пешдималджи назвал данное соглашение «пустым символизмом» и потребовал, чтобы Азербайджан «понёс ответственность» за шаги, предпринятые ради восстановления своей территориальной целостности. Но важно понимать, что ответственность не может быть односторонней. Автор этой позиции сознательно игнорирует тот факт, что на протяжении десятилетий вооружённые силы Армении удерживали под оккупацией международно признанные территории Азербайджана и вынудили сотни тысяч людей стать вынужденными переселенцами. Кроме того, он не учитывает, что армянская армия превратила в руины сотни азербайджанских городов и сел в Карабахе, и что Азербайджан, вернув эти территории, получил их в разрушенном состоянии, и теперь пытается их восстановить и возродить.

В статье автора также не упоминаются резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года, требовавшие вывода вооружённых сил Армении с оккупированных районов. Власти Армении проигнорировали эти призывы, фактически управляя оккупированными территориями как своими собственными: туда были направлены солдаты, назначены и продвинуты военные командиры, выдавались коммерческие лицензии, выплачивалась зарплата квазигосударственным структурам. Европейский суд по правам человека также признал это «эффективным контролем» в деле «Чирагов против Армении». В течение примерно тридцати лет переговоры фактически остановились, а линия соприкосновения укрепилась.

Только после войны 2020 года, когда Азербайджан вернул свои оккупированные районы, начались серьёзные мирные переговоры. Баку предложил этническим армянам, проживавшим в Карабахе, гражданство, защиту прав на местное самоуправление, имущество и культуру, однако эти предложения были отвергнуты. В сентябре 2023 года Азербайджан в ходе краткосрочной операции восстановил контроль над другими территориями, находившимися под контролем сепаратистов. Руководство сепаратистов сложило оружие и признало, что права и безопасность армянского населения будут гарантированы в рамках Конституции Азербайджана. В результате этнические армяне в последующие недели покинули регион. Пешдималджи представляет этот процесс как «этническую чистку».

Очевидно, что «страх и трудности» были одними из факторов, повлиявших на решение многих семей уйти. Однако называть это «этнической чисткой» без доказательств упрощает сложный выбор и приписывает намерение там, где его не было. Напротив, власти Азербайджана неоднократно призывали к реинтеграции армянского населения и предлагали пути для получения гражданства и других прав.

Пешдималджи утверждает, будто в азербайджанских тюрьмах содержатся армянские «политические заключённые» и «военнопленные». На самом деле в Азербайджане нет военнопленных, поскольку все они были переданы Армении сразу после соглашения от 9 ноября 2020 года. Несколько армянских военнослужащих были взяты в плен спустя некоторое время после окончания боёв, и они также были освобождены в рамках последующих договоренностей.

В настоящее время под арестом в Азербайджане находится лишь ряд политических и военных лидеров незаконно созданного в Карабахе сепаратистского образования, в отношении которых выдвинуты серьёзные обвинения и ведётся судебный процесс. Судебное разбирательство ведется в открытом режиме, и задержанным предоставлены все права в соответствии с законодательством Азербайджана.

Обвинения в уничтожении культурного наследия также требуют пояснения. Некоторые армянские церковные деятели заявляют, что сотни церквей и памятников находятся под угрозой. Азербайджан, в свою очередь, отмечает, что многие из этих объектов принадлежат к древнему наследию Кавказской Албании и гарантирует их сохранность. Некоторые церкви, в отношении которых высказывает претензии армянская сторона, были построены в период оккупации и не имеют исторической или культурной ценности.

Для окончательного подписания мирного соглашения ещё предстоит выполнить ряд шагов:

1. Ликвидировать Минскую группу ОБСЕ;

2. Открыть дорогу, соединяющую основную часть Азербайджана с Нахчываном;

3. Внести изменения в конституцию Армении, исключив положения, которые могут трактоваться как территориальные притязания к Азербайджану.

Тем не менее, перечислив всё это, президент Азербайджана в интервью после саммита в Вашингтоне заявил: «В нашем регионе уже воцарился устойчивый мир».

Мир на Южном Кавказе не может быть достигнут, если одна сторона просто забудет свои страдания. Фундамент мира находится внутри самого региона — азербайджанцы и армяне могут заново представить своё общее будущее. Правительства могут устранить оставшиеся блокировки, открыть дороги, сохранить культурное наследие и полностью выполнить начатое соглашение.

В то же время страны, соседствующие с регионом, должны рассматривать народы Кавказа не как фигуры геополитической игры, а как соседей, заслуживающих жить без страха. Те, кто повторяет старые клише и игнорирует «ненужные», по их мнению, факты, не приносят пользы ни армянам, ни азербайджанцам. В конечном счёте доверие строится не на обвинениях со стороны, а на признании прошлых ошибок и поддержке конкретных шагов, ведущих к общему будущему».