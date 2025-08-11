Экспертное сообщество, и не только Южного Кавказа, продолжает подробно анализировать итоги вашингтонского раунда большой дипломатии. Азербайджан продемонстрировал прекрасный и наглядный пример, при каких условиях работает тот самый «мирный и дипломатический путь урегулирования конфликта», если конфликт уже дошёл до открытой агрессии, – переговорный маховик 30 лет прокручивался вхолостую, пока Азербайджан не выиграл войну. И, возможно, для того чтобы понять, что же произошло в Вашингтоне, не лишнее вспомнить те переговоры, которые шли до осени 2020 г. – с попытками протащить «промежуточный статус» для Карабаха, выкроить второе армянское государство на азербайджанской территории и вообще уговорить нашу страну «признать результаты войны». Но оказалось, что война не закончилась 5 мая 1994 г. оккупацией 20% территории Азербайджана. И теперь переговоры закрепили уже новый расклад – победный для нашей страны.

Теперь настало время более подробного анализа, что же, собственно говоря, произошло. Напомним: министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 8 августа в Вашингтоне парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения». Это по-настоящему знаковое событие и важный этап нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – напомним ещё раз, что процесс нормализации был инициирован Азербайджаном ещё по горячим следам победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как хорошо знают дипломаты, в международной договорной практике парафирование документа рассматривается как важный этап перед его подписанием. Оно, по сути, выражает волю сторон завершить переговоры по согласованному тексту. И, что также очень важно, парафирование – важный шаг на пути к подписанию документа, но подписанием как таковым оно не является. И тут есть очень важные обстоятельства. Выбор парафирования вместо немедленного подписания отражает последовательность и принципиальность позиции Азербайджана.

Напомним: наша страна, в частности, настаивает на внесении изменений в конституцию Армении, откуда должны быть убраны территориальные претензии на Карабах. Это уже большой дипломатический успех Азербайджана. Во-первых, наша страна успешно отстояла свою позицию, а во-вторых, эта позиция нашла понимание со стороны мирового сообщества, и прежде всего США, которые в течение нескольких месяцев организовывали переговоры между двумя странами и готовили встречу в Вашингтоне.

Более того, не случайно, что в совместной декларации, подписанной по итогам Вашингтонского саммита и засвидетельствованной подписью президента США Дональда Трампа, подтверждена необходимость дополнительных мер для достижения подписания и ратификации соглашения. Азербайджан последовательно и красиво отстоял свою позицию на весьма важной и непростой «площадке». Неслучайно, что, как заявил президент Азербайджана, теперь для подписания соглашения Армения должна выполнить своё «домашнее задание» — внести соответствующие изменения в Конституцию. Теперь это не просто требование Азербайджана – о дополнительных мерах говорится в документе, подписанном Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Дональдом Трампом. И это ещё не всё.

Как показывает анализ уже опубликованного текста, составлен он именно на основе предложенной Азербайджаном повестки. Напомним, до подготовки первоначального проекта азербайджанская сторона выдвинула пять основных принципов, которые в полном объёме нашли отражение в документе.

Прежде всего, ключевое значение имеет взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, а также отказ от территориальных претензий сейчас и в будущем. Это, добавим от себя, закрывает «окно» для попыток реванша. И самое главное, в статье 1 стороны признают территориальную целостность друг друга в границах, соответствующих административным линиям между союзными республиками в период СССР. Это окончательно закрепляет факт принадлежности Карабаха Азербайджану.

Здесь, пожалуй, нужен экскурс в прошлое. Как бы Армения поддержала Алма-Атинскую декларацию, где бывшие административные границы республик провозглашались государственными, ещё в момент её принятия. Но затем уже Верховный Совет Армении принял кучу оговорок, которые как раз и касались притязаний на азербайджанскую территорию. Более того, в прошлом, до войны, до нынешних переговоров, многие армянские политики всячески доказывали, будто бы Карабах не принадлежит Азербайджану, там прошёл свой «референдум о независимости», изобретали не существовавшие в бывшем СССР законодательные нормы, согласно которым якобы у автономных областей было право на выход из республики и т.д. Особенно преуспел в озвучивании подобного, пардон, бреда Роберт Кочарян. Теперь же под этими спорами подведена черта. Как и говорил президент Ильхам Алиев, «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!» Теперь это отражено и в подписанной в Вашингтоне декларации.

В статье 2 отказ от территориальных претензий увязан с указанной нормой, что исключает любые притязания Армении на Карабах в будущем. Кроме того, вторая часть статьи закрепляет международно-правовое обязательство Армении предотвращать любые действия на своей территории, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В переводе: озвучивать притязания на Карабах, сохранять структуры свергнутой оккупационной хунты уже не получится даже «неофициально». Понятно, что это ставит перед правительством Пашиняна непростую задачу. Но свой путь к миру Армения должна пройти. Тем более что теперь это не вопрос доброй воли, а подписанные обязательства.

Также проект соглашения предусматривает обязательство сторон не применять силу и не предоставлять свои территории третьим государствам для агрессии против другой стороны. Это особенно значимо на фоне иностранного военного присутствия в Армении и отсутствия такового в Азербайджане. Добавим от себя: с момента начала роста напряжённости в отношениях Баку и Москвы замелькали и сообщения о переброске на российскую базу в армянском Гюмри дополнительного личного состава и военной техники. Как бы о том, что эти приготовления предназначены против Азербайджана, прямо не говорилось. Но теперь Армения обязалась не предоставлять свою территорию для враждебных действий против Азербайджана.

Ещё один значимый аспект. В статье 7 закреплён запрет на размещение сил третьих сторон вблизи границы, что ранее было одним из спорных вопросов. Это касается, в частности, миссии наблюдателей ЕС (EUMA) в Армении, которую, согласно проекту, Ереван теперь должен прекратить. Там же зафиксирован принцип проведения делимитации и демаркации границы профильными комиссиями и отдельным соглашением, что отражает позицию Азербайджана и отвергает навязывание заранее выбранных карт.

Ещё одним масштабным дипломатическим успехом Азербайджана стало включение в текст соглашения статьи о пропавших без вести, которая предусматривает обмен информацией и обеспечение справедливости. Напомним: до сих пор не прояснена судьба около 4000 наших соотечественников, пропавших без вести в ходе боевых действий начала девяностых.

Согласно статье 8, стороны берут на себя обязательства бороться с сепаратизмом. Упоминание понятия «сепаратизм» и обязательства по борьбе с ним в двустороннем договоре — это не просто первый случай в истории азербайджано-армянских отношений, закрепляющий обязанность Армении противодействовать любым проявлениям сепаратизма. Напомним: Азербайджан никогда не поддерживал сепаратистские течения на территории других стран, в том числе и Армении. Более того, моноэтничная Армения сепаратизмом на своей территории попросту не сталкивалась. Но зато в прошлые годы активно поддерживала сепаратистские группировки в Азербайджане. Достаточно вспомнить боевиков «Садвала», которые прошли подготовку на объектах спецслужб Армении и в 1994 году были заброшены в Баку с заданием взрывать метро. Позже в оккупированной Шуше работало «талышское радио», армянские спецслужбы потренировали сепаратистов вроде Аликрама Гумбатова и брали под своё покровительство хадиские группировки, которые действовали на юге России и на севере Азербайджана. Теперь такого рода деятельность вступает в противоречие с подписанными обязательствами Армении и должна быть прекращена.

Ещё один важный аспект: статья 11 предусматривает, что обязательства сторон перед третьими странами не могут противоречить нормам соглашения. Это уже защищает интересы безопасности Азербайджана в долгосрочной перспективе. В истории, будем реалистами, хватает прецедентов, когда армянские политические дельцы брались воевать с Азербайджаном ради чужих интересов, рассчитывая на территориальные «подарки».

Статья 12 исключает возможность ссылок на внутреннее законодательство в качестве основания для неисполнения соглашения. Что, по понятной причине, отвечает интересам Азербайджана: в Армении уже не получится заново ссылаться на решение о «миацуме» или ещё что-нибудь в том же роде. Вопросы урегулирования споров отнесены к двусторонней комиссии, что предотвращает вмешательство третьих сторон и соответствует позиции Азербайджана.

Наконец, статья 15 предусматривает отказ сторон от взаимных претензий в международно-правовых форматах, что исключает возможность Армении или третьих сторон выдвигать претензии к Азербайджану по Карабаху. И самое главное — это положение пресекает попытки использовать НПО или иные структуры для продолжения давления на Азербайджан под предлогом вопросов «возвращения армян», «прав собственности» или «культурного наследия». Вопрос закрыт. И больше не откроется.

А тогда уже становятся понятны контуры и масштабы дипломатической победы, одержанной нашей страной в Вашингтоне. Парафированный текст соглашения не только решает озабоченности Азербайджана в правовом поле по бывшему конфликту, он ещё и комплексно нейтрализует долгосрочные угрозы его безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

Азербайджан не просто закрепил свой военный успех в правовом и дипломатическом поле. Наша страна конвертировала одержанную в Карабахе блестящую победу в серьёзные политические и дипломатические дивиденды, в гарантии безопасности, в обязательства, которые позволят нейтрализовать угрозы и риски в долгосрочной перспективе. Просто потому, что мы умеем побеждать. И на поле боя, и за столом переговоров.