Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана опубликовало текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«8 августа 2025 года при участии президента Азербайджанской Республики, президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Республики Армения министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — говорится в документе.

Minval Politika приводит перевод текста мирного соглашения:

Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения

Азербайджанская Республика и Республика Армения (далее — Стороны),

Осознавая острую необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе;

Стремясь содействовать этой цели посредством установления межгосударственных отношений;

Руководствуясь Уставом Организации Объединённых Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алма-Атинской декларацией от 21 декабря 1991 г., а также намерением развивать отношения на основе норм и принципов, закреплённых в указанных документах;

Выражая взаимную волю к установлению добрососедства;

Договорились установить мир и межгосударственные отношения на основе следующего:

СТАТЬЯ I

Подтвердив, что границы между союзными республиками бывшего СССР стали международными границами соответствующих независимых государств и были признаны таковыми международным сообществом, Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга.

СТАТЬЯ II

В полном соответствии со статьёй I Стороны подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать их в будущем. Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение или поддержку действий, направленных на расчленение или нарушение полностью или частично территориальной целостности или политического единства другой Стороны.

СТАТЬЯ III

В своих взаимных отношениях Стороны воздерживаются от применения силы или угрозы силой против территориальной целостности или политической независимости другой Стороны, а также от любых иных действий, несовместимых с Уставом ООН. Стороны не будут допускать использования своей территории третьей стороной для применения силы против другой Стороны в нарушение Устава ООН.

СТАТЬЯ IV

Стороны воздерживаются от вмешательства во внутренние дела друг друга.

СТАТЬЯ V

В течение _ дней после обмена ратификационными грамотами по настоящему Соглашению Стороны установят дипломатические отношения в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях (1961 и 1963 гг. соответственно).

СТАТЬЯ VI

В полном соответствии со своими обязательствами по статье I настоящего Соглашения Стороны будут добросовестно вести переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованными регламентами для заключения соглашения о делимитации и демаркации государственной границы.

СТАТЬЯ VII

Стороны не будут размещать вдоль своей общей границы силы третьих государств. До завершения делимитации и последующей демаркации границы Стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной сфере, для обеспечения стабильности и безопасности в приграничных районах.

СТАТЬЯ VIII

Стороны осуждают и будут бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, насильственным экстремизмом и терроризмом во всех их формах в пределах своей юрисдикции, соблюдая соответствующие международные обязательства.

СТАТЬЯ IX

Стороны обязуются урегулировать случаи пропавших без вести и насильственных исчезновений, произошедших в ходе вооружённого конфликта с участием обеих Сторон, в том числе путём обмена всей имеющейся информацией о таких лицах — напрямую или в сотрудничестве с соответствующими международными организациями. Стороны признают важность установления судьбы этих лиц, поиска и передачи останков (при необходимости) и обеспечения правосудия в отношении этих случаев через надлежащее расследование как средства примирения и укрепления доверия. Соответствующие процедуры будут согласованы в отдельном соглашении.

СТАТЬЯ X

Стороны могут заключать соглашения о сотрудничестве в различных сферах, включая экономику, транзит и транспорт, экологию, гуманитарную и культурную области.

СТАТЬЯ XI

Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства Сторон по международному праву и по договорам, заключённым ими с другими государствами — членами ООН. Каждая из Сторон обеспечивает, что её международные обязательства перед третьими странами не подрывают обязательств по настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ XII

В двусторонних отношениях Стороны руководствуются международным правом и настоящим Соглашением. Ни одна из Сторон не может ссылаться на своё внутреннее законодательство как на оправдание невыполнения Соглашения. До вступления Соглашения в силу Стороны, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров (1969 г.), воздерживаются от действий, которые могут сорвать его цели и задачи.

СТАТЬЯ XIII

Стороны гарантируют полное выполнение Соглашения и создают двустороннюю комиссию для контроля за его исполнением. Порядок работы комиссии будет согласован Сторонами.

СТАТЬЯ XIV

Стороны будут стремиться урегулировать споры по толкованию или применению Соглашения путём прямых консультаций, включая работу в рамках комиссии, указанной в статье XIII. Если в течение 6 месяцев приемлемое решение не будет найдено, Стороны прибегнут к иным мирным средствам урегулирования споров.

СТАТЬЯ XV

Стороны отзовут, прекратят или иным образом урегулируют все межгосударственные претензии, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры, существовавшие между ними до подписания Соглашения, в течение одного месяца с даты его вступления в силу, и не будут инициировать новые. Стороны не будут предпринимать, поощрять или участвовать в любых враждебных действиях в дипломатической, информационной или иной сфере, противоречащих настоящему Соглашению, и будут проводить регулярные консультации для предотвращения таких действий.

СТАТЬЯ XVI

Соглашение вступает в силу после обмена документами, подтверждающими завершение внутренних процедур в соответствии с национальным законодательством Сторон. Оно подлежит регистрации в соответствии со статьёй 102 Устава ООН.

СТАТЬЯ XVII

Настоящее Соглашение составлено на азербайджанском, армянском и английском языках, причём все три текста имеют одинаковую силу. В случае расхождения в толковании подлинных текстов приоритет имеет английский текст.

С содержанием парафированного Соглашения на английском языке можно ознакомиться по этой ссылке.