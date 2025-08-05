Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского «теневого флота», если руководитель России Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, 8 августа, информирует Financial Times со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников издания, дополнительные санкции США против «теневого флота» рассматриваются как «легкий первый шаг» для воздействия на Россию. Третий источник заявил, что рассматриваются несколько мер и действия против теневого флота — один из вариантов.

FT считает, что во время президентства Джо Байдена США внесли в санкционный список более 200 танкеров, которые по версии Вашингтона, Москва использует для обхода санкций. Но Трамп воздержался от введения дополнительных ограничений против России, стремясь к достижению мирного урегулирования.

Источник газеты заявил, что окончательное решение о санкциях в отношении Москвы Трамп может принять после того, как в Вашингтон вернется его спецпосланник Стив Уиткофф. «Все зависит от того, что Уиткофф привезет обратно. Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость», — отметил собеседник FT.