Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр поведал, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, а также выступает против нового долгосрочного бюджета ЕС. Об этом он заявил в ходе выступления на партийном мероприятии.

По его словам, которые приводит Szeretlek magyarorszag, основная цель политики партии — убедить союзников и добиться возврата всех средств ЕС, на которые имеет право Венгрия. Он добавил, что в случае победы на выборах первые международные визиты премьер-министра от Тисы будут в Варшаву, а далее — в Вену и Брюссель.

«Мы должны управлять общим европейским домом ответственно, вместе с нашими союзниками. Это означает и то, что мы не поддерживаем ни ускоренное вступление Украины, ни новый бюджет ЕС», — поведал Мадяр.