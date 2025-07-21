Великобритания объявила о новых санкциях против России, направленных на ограничение её доходов от транспортировки и продажи нефти. Об этом говорится в сообщении британского правительства.

В санкционный список попали 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый «теневой флот», который Россия тайно использует для перевозки нефти. В Лондоне считают, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 миллиарда долларов.

Кроме того, британские санкции теперь распространяются на две компании, на которые зарегистрированы корабли «теневого флота». Одна из них связана с российской нефтяной компанией «Лукойл».

«Новые санкции нанесут ещё один удар по «теневому флоту» Путина и лишат Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны», — заявил руководитель МИД Великобритании Дэвид Лемми.

В Лондоне заметили, что западные санкции обвалили на треть доходы России от продажи нефти и газа с 2022 года.