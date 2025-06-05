Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2024 году сосредоточил внимание на борьбе с подделкой денежных знаков и координации с правоохранительными органами, изъяв из оборота 882 поддельные купюры.

Об этом сообщили в ЦБА.

Согласно информации, в прошлом году было обнаружено и изъято из обращения 379 единиц (32 611 манатов) в национальной валюте и 503 единицы в иностранной валюте, которые были переданы правоохранительным органам для принятия соответствующих мер.

В течение года офисы наличных денег, созданные в ЦБА в Баку и территориальных управлениях, продолжили свою деятельность по приему на экспертизу и обмену непригодных денежных знаков у населения, было принято и обменено 155,2 тысячи единиц (6,7 миллиона манатов) денежных знаков от граждан.