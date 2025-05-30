Телеканал Fox News опубликовал кадры задержания предполагаемого организатора армянской преступной группировки в Лос-Анджелесе, обвиняемой в хищении около $30 миллионов, выделенных на поддержку во время пандемии COVID-19.

По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), арестованный — Уильям Макгреян — считается «мозгом» схемы. Вместе с ним задержаны ещё 13 выходцев из Армении, большинство из которых уже получили американское гражданство.

Мошенники создали фиктивные фирмы, использовали поддельные документы и незаконно присвоили деньги, часть из которых потратили на дома и предметы роскоши, а остальное вывели в Армению. Им предъявлены обвинения в сговоре, банковском мошенничестве и отмывании денег.