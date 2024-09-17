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Алиев рассказал, что его поразило при посещении музея борцов за свободу в Алжире

Алиев рассказал, что его поразило при посещении музея борцов за свободу в Алжире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Алжира Закии Игиль.

Ильхам Алиев отметил высокий уровень двусторонних отношений и подчеркнул важность их дальнейшего развития в политической, экономической и энергетической сферах.

Посол Закия Игиль передала приветствия от президента Алжира Абдельмаджида Теббуна и заверила, что будет способствовать укреплению связей между странами.

Президент с удовлетворением вспомнил свой визит в Алжир и посещение Национального музея борцов, где его глубоко поразили преступления и зверства, совершённые против алжирского народа. Президент отметил, что Азербайджан продолжает поддерживать борьбу за свободу и суверенитет народов, страдающих от колониального управления бывших империй.

Алиев также подчеркнул важность сотрудничества в международных организациях, включая ООН и Движение неприсоединения, и отметил значимость энергетического сотрудничества между странами.

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