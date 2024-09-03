В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта» |
За поддержку Москвой Зангезурского коридора посла России вызвали в МИД Ирана |
Украина хочет наказать Монголию за визит Путина |
Ильхам Алиев тепло пообщался с кяльбаджарцами (фото) |
При пожаре на морском объекте «Азнефти» погиб человек |
США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду, президента на борту не было |
Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео) |
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы братских отношений и стратегического союзничества |
Итоги выборов в ММ будут обнародованы до 22 сентября |
Главное Мир

В Измире вспыхнули антиамериканские митинги

В Измире вспыхнули антиамериканские митинги

На антиамериканском митинге в Измире член турецкой коммунистической партии выступил с заявлением, пообещав не покидать место протеста, пока американский военный корабль не уйдет из порта, а солдаты США не покинут улицы города.

Он подчеркнул, что участники митинга будут дежурить, защищая суверенитет и независимость страны. В обращении к властям Измира и правительству он потребовал убрать американский корабль, заявив, что протестующие останутся на месте в память о погибших в Палестине и до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Ранее стало известно, что турецкие активисты накинули мешок на голову американского солдата в порту Измира, заявив, что американские военные, несущие кровь турецких и палестинских солдат, не должны загрязнять их страну.

Каждый раз, когда вы ступите на эти земли, мы будем встречать вас так, как вы того заслуживаете, — заявил Союз турецкой молодежи.

Посольство США в Турции подтвердило, что американские военнослужащие с десантного корабля УДК Wasp подверглись нападению в Измире. В настоящее время они находятся в безопасности. Посольство выразило благодарность турецким властям за оперативное вмешательство и начало расследования инцидента.

Теги:
Из этой рубрики
Иранское грузовое судно затонуло в водах Кувейта
Мир

Иранское грузовое судно затонуло в водах Кувейта

2024/09/03, 14:49
Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
Мир

Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани

2024/09/03, 14:39
Путин рассказал о газопроводе из России в Китай через Монголию
Мир

Путин рассказал о газопроводе из России в Китай через Монголию

2024/09/03, 13:34
Турецкие спецслужбы задержали израильского агента
Мир

Турецкие спецслужбы задержали израильского агента

2024/09/03, 13:05
Американские компании загрязнили реки в Сирии
Мир

Американские компании загрязнили реки в Сирии

2024/09/03, 13:00
Сотни украинских солдат могут оказаться в окружении
Мир

Сотни украинских солдат могут оказаться в окружении

2024/09/03, 12:34
В Беларусь залетел очередной российский «шахед»
Мир

В Беларусь залетел очередной российский «шахед»

2024/09/03, 12:21
Ким Дотком: Мадуро может купить российский президентский самолет Ил-96
Мир

Ким Дотком: Мадуро может купить российский президентский самолет Ил-96

2024/09/03, 12:13
В России предложили провести новую "спецоперацию"
Мир

В России предложили провести новую «спецоперацию»

2024/09/03, 12:00