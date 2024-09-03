В Измире вспыхнули антиамериканские митинги

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На антиамериканском митинге в Измире член турецкой коммунистической партии выступил с заявлением, пообещав не покидать место протеста, пока американский военный корабль не уйдет из порта, а солдаты США не покинут улицы города.

Он подчеркнул, что участники митинга будут дежурить, защищая суверенитет и независимость страны. В обращении к властям Измира и правительству он потребовал убрать американский корабль, заявив, что протестующие останутся на месте в память о погибших в Палестине и до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Ранее стало известно, что турецкие активисты накинули мешок на голову американского солдата в порту Измира, заявив, что американские военные, несущие кровь турецких и палестинских солдат, не должны загрязнять их страну.

Каждый раз, когда вы ступите на эти земли, мы будем встречать вас так, как вы того заслуживаете, — заявил Союз турецкой молодежи.

Посольство США в Турции подтвердило, что американские военнослужащие с десантного корабля УДК Wasp подверглись нападению в Измире. В настоящее время они находятся в безопасности. Посольство выразило благодарность турецким властям за оперативное вмешательство и начало расследования инцидента.