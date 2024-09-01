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104-летняя женщина проголосовала в Лянкяранском районе (фото)

104-летняя женщина проголосовала в Лянкяранском районе (фото)

В Лянкяране проголосовала на внеочередных парламентских выборах 104-летняя избирательница.

104-летняя жительница села Хархатан Лянкяранского района Гизвес Мехтиева не смогла по состоянию здоровья проголосовать на избирательном участке и обратилась в 29-й участок 76-го Лянкяран-Масаллинского избирательного округа с просьбой привезти урну к себе домой. По ее просьбе к ней домой привезли передвижную урну для голосования, сообщает АПА.

Гизвес Мехтиева заявила, что участвовала во всех предыдущих выборах: «Я не смогла прийти на избирательный участок из-за проблем со здоровьем. Я проголосовала за достойного кандидата».

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