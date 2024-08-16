Слушается дело о хищении 143 млн манатов в Минобороны Азербайджана

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Общий ущерб, нанесенный государству в результате присвоения бывшими сотрудниками Министерства обороны республики, составляет 143 миллиона манатов. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании суда по уголовному делу бывших начальников финансово-бюджетного управления Минобороны генерал-майора Низами Мамедова, финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязымова, Финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и финансовой службы Военно-морского флота Вюсала Ализаде, арестованных за растраты в Минобороны Азербайджана, сообщает АПА

Сегодня в Бакинском Военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева были рассмотрены документы по уголовному делу. Всего на заседании рассмотрены документы в 77 томах, большинство из которых составляют бухгалтерские и финансовые акты. В документах указано, что в управлении делами секретариата Министерства обороны Азербайджана были осуществлены необоснованные платежи на общую сумму 16 млн 84 тыс 837 манатов. Очередное заседание назначено на 23 августа.

Обвиняемым инкриминируется присвоение средств, выделенных из государственного бюджета. По данным следствия, общий ущерб, нанесенный государству, составляет 143 миллиона манатов. Министерство финансов Азербайджана признано потерпевшей стороной по данному уголовному делу. Каждому из обвиняемых предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.