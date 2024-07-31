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США способствуют разрыву отношений между Ереваном и Москвой

США способствуют разрыву отношений между Ереваном и Москвой

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы попытаться создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией.

С данным заявлением на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США выступил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

О’Брайен поддержал предпринимаемые премьер-министром Армении Николом Пашиняном шаги, которые ведут к «разрыву с Россией».

«Значительная часть населения Армении хочет дистанцироваться от России. Так что мы создаем условия для того, чтобы это произошло», – отметил О’Брайен.

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