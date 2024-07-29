В Азербайджане застрелился солдат

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В Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Н-ской воинской части Министерства обороны, солдат Гахраманов Аршад Маариф оглу покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

Об этом сообщил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудниками Кельбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры республики был проведен осмотр места происшествия и тела. По факту возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы.

Расследование продолжается.