ВОЗ выражает Азербайджану благодарность

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском Союзе (ЕС) Оксана Доменти выразила в соцсети Х благодарность посольству Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, представительству Азербайджана в Евросоюзе и представительству Программы развития ООН (ПРООН) в ЕС.

«Мы очень благодарны послу Азербайджана Вагифу Садыгову и Бюро интеллектуальной собственности ООН в ЕС за организацию этого важного мероприятия в Брюсселе и за возможность поделиться взглядами на климат и здравоохранение», – написала Оксана Доменти.