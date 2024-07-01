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Жена Макрона забыла правила голосования (видео)

Жена Макрона забыла правила голосования (видео)

Супруга французского президента Брижит Макрон попала в неловкую ситуацию во время голосования на парламентских выборах.

Об этом сообщил местный телеканал BFMTV.

Журналисты рассказали, что глава государства Эммануэль Макрон и его жена проголосовали в прибрежном городе Ле-Тук. Здесь расположено их семейное имение, уточняется в материале.

При этом, когда президент вместе с супругой пришли на избирательный участок, последняя допустила ошибку. По правилам, сначала гражданин должен опустить бюллетень в урну и затем расписаться в списке избирателей. Однако Брижит Макрон чуть не нарушила порядок голосования, сперва попытавшись поставить подпись в списке избирателей.

Жена главы государства даже успела взять ручку, но ее остановил представитель избирательной комиссии. Работник участка напомнил первой леди, что ей надо опустить бюллетень в урну. В ответ Брижит Макрон улыбнулась и выполнила данные ей инструкции.

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