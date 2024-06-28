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О’Брайен: Армения готова предпринять смелые шаги, Азербайджан отвечает взаимностью

О'Брайен: Армения готова предпринять смелые шаги, Азербайджан отвечает взаимностью

США считают важным прогрессом недавние договоренности о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил журналистам в Баку, передает Report.

Среди позитивных шагов в мирном процессе между Баку и Ереваном представитель Госдепа назвал поддержку Арменией председательства Азербайджана на COP29, договоренности о делимитации границы, в том числе возвращение Азербайджану четырех сел.

«Думаю, что недавние договоренности о делимитации границ были очень важным шагом вперед. Армения готова предпринять смелые шаги для установления мира. И, я думаю, мы видим, что Азербайджан отвечает взаимностью, и на этом стоит сосредоточиться», – сказал он.

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