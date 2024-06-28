Байрамов заявил О’Брайену о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном.
В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, а также текущее состояние и перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе, а также региональные вопросы.
Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США о ситуации в регионе в постконфликтный период, о переговорах по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.
Было отмечено, что Азербайджан, как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией, является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе.
Несмотря на значительный прогресс в реализации проекта, была подчеркнута важность внесения поправок в Конституцию и законодательные акты Армении, и отказа от продолжающихся претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.