Байрамов заявил О’Брайену о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении

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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, а также текущее состояние и перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе, а также региональные вопросы.

Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США о ситуации в регионе в постконфликтный период, о переговорах по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Было отмечено, что Азербайджан, как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией, является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе.

Несмотря на значительный прогресс в реализации проекта, была подчеркнута важность внесения поправок в Конституцию и законодательные акты Армении, и отказа от продолжающихся претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.