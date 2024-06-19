Путин предложил Ким Чен Ыну фундаментальный документ

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Новый документ «ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», заявил Путин на переговорах с северокорейским руководителем, сообщает РБК.

Ким Чен Ын отметил, что отношения Пхеньяна и Москвы вступают «в период нового расцвета»

«В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — сказал президент РФ.

Базой для развития отношений двух стран Путин назвал «подвиги наших предшественников». Президент РФ сказал о советских солдатах, которые в 1945 году сражались вместе с корейцами за освобождение от Японии.

«Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией», — сказал северокорейский руководитель