Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

72 Просмотров

Чили присоединится к иску, который ЮАР подала в Международный суд ООН из-за действий израильской армии в секторе Газа.

Об этом сообщил президент южноамериканской страны Габриэль Борич, передает ТАСС.

«Мы не можем перестать выражать возмущение неизбирательными и абсолютно непропорциональными действиями израильской армии в отношении невинных гражданских лиц, особенно палестинских женщин и детей. <…> Эти действия требуют решительного ответа со стороны международного сообщества. Поэтому, помимо отправки гуманитарной помощи Палестине, отзыва для консультаций нашего посла в Израиле и совместного с Мексикой обращения в Международный уголовный суд, я решил, что Чили присоединится к иску, который подала ЮАР против Израиля в Международный суд ООН», – сказал он, обращаясь к парламенту. Выступление транслировалось в эфире телеканала T13.

Борич сообщил, что уже дал МИД указание подготовить бумаги. «Я хочу пояснить, что я не собираюсь выбирать между зверствами. Мы безусловно осуждаем террористические атаки ХАМАС и призываем освободить всех заложников, находящихся сейчас в их власти», – добавил чилийский лидер.