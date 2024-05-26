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100-летний американец ежедневно пьет водку и вино (фото)

100-летний американец ежедневно пьет водку и вино (фото)

Ветеран Второй мировой войны Юджин Руссо из Нью-Йорка, отметивший 100-летие, раскрыл, что секретом его долголетия являются отказ от сахара и соли и употребление рюмки водки каждый день. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Американец отметил, что дожил до 100 лет благодаря здоровому образу жизни. Руссо любит готовить готовить баклажаны, рыбу и лазанью, он ест много овощей и фруктов. Даже в своём преклонном возрасте дедушка может похвастаться здоровыми зубами и волосами.

«Я принимаю одну таблетку от давления и всё, даже не мультивитамины. Если вы едите хорошую еду, вам это не нужно. Я ем фрукты, овощи и не употребляю сахар и соль. Я исключил их, когда мне было 70 или 80», — рассказал Руссо.

У долгожителя нет своей семьи, с 2013 года мужчина живет с племянником Натом Галасси и его женой Ольгой в Джорджии. Кроме того, Руссо длительное время занимался спортом — ещё в подростковом возрасте пристрастился к бодибилдингу.

Супруга племянника Руссо считает, что на его отличное самочувствие влияет алкоголь. Американец выпивает по рюмке водки в день, а на ужин — вино.

Мужчина отправился воевать в 19 лет, а после войны работал строителем. Долгожитель также всю жизнь является религиозным католиком. Он любит читать газеты и посещать библиотеку.

 

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