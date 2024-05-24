Госдеп считает, что Китай является действующим лицом войны в Украине

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Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен утверждает, что Китай способствует продолжению украинского кризиса.

«Мы подчеркиваем, что Китай является действующим лицом конфликта в Украине», – утверждал он, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу. По мнению О’Брайена, Китай оказывает России поддержку в ведении боевых действий в Украине.

«Наш посыл Китаю сводится к тому, что это должно прекратиться», – утверждал он. По его мнению, в Пекине «серьезно относятся» к позиции США, которую транслируют также «европейские союзники и партнеры» Вашингтона.

«Мы признаем, что Китай способствует продолжению этого [украинского] конфликта и помогает России представлять угрозу для самой Европы», – утверждал представитель Госдепа. По его словам, Вашингтон «продолжает консультации с коллегами в Европе» по вопросу дополнительных ограничительных мер в отношении Китая.