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Вашингтон выдвинул ультиматум Тбилиси

Вашингтон выдвинул ультиматум Тбилиси

Грузинское правительство должно сменить курс. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы глубоко обеспокоены мерами в отношении протестующих против законопроекта и действий по его утверждению. Мы в курсе сообщений о росте числа случаев притеснения и применения физической силы к представителям гражданского общества, оппозиционным активистам и журналистам. Мы осуждаем это и призываем немедленно провести полноценное расследование», – заявил он.

По словам Миллера, США готовы продолжать взаимодействие с Грузией.

«Но грузинское правительство должно для этого сменить курс», – подчеркнул он.

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