Майские туры в Азербайджан – в числе популярных у россиян

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Экскурсионные поездки на майские праздники в страны СНГ очень востребованы среди российских туристов, наибольшим спросом пользуются Беларусь, Узбекистан и Азербайджан, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

По информации туркомпании Coral Travel, в этом году стал расти спрос на Азербайджан – в топе запросов сити-туры и поездки по окрестностям.

«Четырехдневный тур в Азербайджан обойдется в 47,5 тыс. рублей на человека», – сказала директор по внутреннему рынку туроператора Алена Громова.

Как сообщила директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская, на первом месте по объему продаж у туроператора Узбекистан, за ним следуют Азербайджан, Армения и Грузия.

По данным туроператоров, также у россиян востребованы комбинированные туры по странам СНГ, например, Казахстан плюс Узбекистан, Армения – Грузия – Азербайджан, Кыргызстан – Узбекистан и другие.