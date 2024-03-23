Четверо подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле» находятся на допросе в СК

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Четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус сити холле», задержанные в Брянской области, доставлены в Москву в Следственных комитет, сообщает ТАСС.

Их привезли в двух автозаках, которые до сих пор находятся во дворе Следственного комитета. Это свидетельствует о том, что подозреваемые находятся на допросе, с ними проводятся следственные действия.

В ближайшие дни следствие должно выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Всем четверым грозит пожизненное лишение свободы.